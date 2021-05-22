شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تدخلات عنيفة للاعبى صن دوانز ضد نجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة، وشهدت المباراة تدخلات عنيفة من لاعبى صن دوانز على لاعبو المارد الاحمر خلال المباراة .

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30 ، وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.

وينتظر الأهلى الفائز من الترجي التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى فى مباراة اليوم، ويستضيف الترجي التونسي نظيره الجزائرى فى السادسة مساء اليوم، السبت، على الملعب الأولمبي "حماد العقربي" في إياب دور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2020 / 2021 في لقاء سيعي فيه أصحاب الأرض للثأر من الهزيمة التي تلقوها في الجزائر قبل أسبوع.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بخسارة الترجي التونسي بهدفين نظيفين في مباراة غاب فيها بطل تونس عن مستواه الفني خاصة وأنه أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب خلال الموسم الحالي.