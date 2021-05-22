شكرا لقرائتكم خبر عن نجم كرة يد ورئيس بنك ورجال أعمال.. الوجوه الجديدة للجنة إدارة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب ستتولى إدارة نادى الزمالك بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات وتحديد مجلس منتخب للنادى، وأعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تعيين اللجنة الجديدة برئاسة لبيب خلفًا للجنة السابقة التى تقدمت باستقالتها برئاسة اللواء عماد عبد العزيز. وحرص ”الخليج 365” على كشف الوظائف الأساسية لأفراد اللجنة الجديدة، والتى تضم بينها نجم كرة يد سابق ونجم حراسة مرمى، ورئيس بنك ورجال أعمال، والتى جاءت كالتالى.. المحاسب حسين لبيب رئيس اللجنة، نجم كرة اليد السابق بالزمالك ومدير بطولة العالم الأخيرة لليد بمصر.

حسين السمرى

محمد الاتربي نائب اللجنة، ورئيس بنك مصر.

محمد الاتربى

هاني بيرزي عضو مجلس إدارة، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.



هانى برزى

عمرو أدهم عضو مجلس إدارة، رجل أعمال.



عمرو أدهم

حسام المندوه عضو مجلس إدارة، نجل المندوه الحسينى أمين الصندوق السابق للزمالك.

حسين السيد عضو مجلس إدارة، ونجم حراسة المرمى السابق.



حسين السيد

حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، والذى كان عضوًا فى المكتب التنفيذى للجنة السابقة.

حسين السمرى

عاطف النمر مدير النشاط الرياضي، دكتور تربية رياضية.

طارق جبريل المدير المالي، وصاحب شركة محاسبات مالية.