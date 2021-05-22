شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بإقصاء صن داونز من دوري الأبطال: "ما أشبه الليلة بالبارحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادي الأهلي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، بتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقى، بعد الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، والتعادل فى جنوب أفريقيا بهدف لمثله.

وكتب الحساب الرسمي للأهلي: "ما أشبه الليلة بالبارحة.. الأهلي يتخطى صن داونز.. ويحجز مقعده فى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة السابعة عشرة فى تاريخه".



الاهلى

وصعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30.

وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز كلاً من: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من : دينيس أنياجنو _ مورينا - ناسمينتو - ليبوسا - موديبا _كويتزي - جالي - ماكوليزي _ زواني - بيتر شالولايل وسيرينو