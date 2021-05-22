شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: أى لاعب لم يوقع لنادٍ آخر سيبقى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة لنادى الزمالك، أنه من المقرر حل الأزمة المالية للنادى على 3 مراحل، أولها مرحلة الضخ الكاش وسيتم خلال 3 أسابيع، وضخ خلال شهرين، وضخ آخر فى المرحلة الثالثة ويكون على عدة أشهر.

وأضاف لبيب أنه سيكون هنا اثنان يمثلان النادى ومن حقهما التحدث عنه، أحدهما يمثل المجلس، وآخر يمثل فريق الكرة.

وتطرق لبيب إلى التجديد لنجوم الفريق قائلاً: أى لاعب لم يوقع فى أي ناد آخر، سيبقى فى الزمالك ولن يرحل، الأهم ألا يكون قد وقع فى مكان آخر.