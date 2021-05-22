شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: أى لاعب لم يوقع لنادٍ آخر سيبقى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة لنادى الزمالك، أنه من المقرر حل الأزمة المالية للنادى على 3 مراحل، أولها مرحلة الضخ الكاش وسيتم خلال 3 أسابيع، وضخ خلال شهرين، وضخ آخر فى المرحلة الثالثة ويكون على عدة أشهر.
وأضاف لبيب أنه سيكون هنا اثنان يمثلان النادى ومن حقهما التحدث عنه، أحدهما يمثل المجلس، وآخر يمثل فريق الكرة.
وتطرق لبيب إلى التجديد لنجوم الفريق قائلاً: أى لاعب لم يوقع فى أي ناد آخر، سيبقى فى الزمالك ولن يرحل، الأهم ألا يكون قد وقع فى مكان آخر.
وكان أعلن حسين لبيب، أعضاء اللجنة التى ستعاونه فى إدارة القلعة البيضاء، والتى جاء تشكيلها كالتالى..
حسين لبيب رئيسًا، محمد الأتربى نائبًا، حسين السمرى مدير تنفيذى متطوعًا، عاطف النمر مدير نشاط رياضى، طارق جبريل مدير مالى، وعضوية كل من حسام المندوه، هانى برزى، عمرو أدهم، وحسين السيد.
وقال حسين لبيب، "لدينا تطلعات فى نادى الزمالك وإحداث طفرة فى مختلف الألعاب، قدم ويد وسلة وألعاب فردية وغيرها من الرياضات، لاستقرار الفرق الرياضية".
وأضاف، أما الجانب الاجتماعى فلدينا اهتمام بفرع النادى بأكتوبر والمصايف، نفكر فى كيفية تمويل النادى للحفاظ على مستوى الفرق وتحقيق البطولات فى أرض الملعب، تمتاز بالفكر من حيث الإدارة والتمويل، ونجد أموالا من حيث سبل الإدارة الحديثة.