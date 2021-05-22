شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. قطعة من البروتين وطبق سلطة أفضل أطعمة للرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح الأطباء بممارسة التمارين الرياضية خاصة أنها من أهم الأنشطة التى يجب القيام بها فى جميع مراحل العمر، لما لها من فوائد عديدة فهى تقى من الإصابة بالعديد من الأمراض، وعلى رأسها أمراض القلب والأعصاب.

النشاط الرياضى يحتاج لنوع خاص من التغذية الصحية، والتى ترفع من كفاءته وقدرته على تحقيق نتائج أفضل، كما تقى من التعرض لبعض المضاعفات التى تنتج من الإسراف فى ممارسة التمارين الرياضية.

من أهم تلك الأطعمة البروتينات واللحوم الحمراء والبيضاء، والتى تمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها أثناء ممارسة التمارين الرياضية، كما تعمل على تقوية الكتلة العضلية والنسيج العضلى بالجسم.

وينصح جميع الرياضيين بالحرص على تناول قطعة من البروتين منخفض الدهن، ويفضل أن تكون اللحوم معدة بطريقة الشوى لضمان أعلى فائدة مع أقل عدد من السعرات الحرارية.

كما يجب الحرص على تناول طبقا من السلطة الخضراء فور الانتهاء من التمارين الرياضية، لتعويض الجسم ما يفقده من معادن هامة أثناء عملية التعرق، كما يمد الجسم بجميع العناصر والفيتامينات الأخرى والتى يحتاجها للحفاظ على قدرته الحركية ونشاطه البدنى.