شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا يحتفل بتأهل الأهلي الـ17 في تاريخه لنصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بتأهل النادي الأهلي، للمرة الـ 17 في تاريخه بعد التعادل الإيجابي في مباراة العودة أمام نادى صن داونز التي انتهت منذ قليل في جنوب أفريقيا، وتأهل بها المارد الأحمر للنصف النهائي بمجموع المباراتين 3/1.

ونشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا، صورة للاحتفاء بالصعود لنصف النهائي، وكتبت "الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 17! الأكثر على الإطلاق.. عملاق"، ويعد الأقرب في المنافسة مع المارد الأحمر، هو نادي مازيمي بعدد 12 مرة تأهل لنصف النهائي.

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30.

وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.