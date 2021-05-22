شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينو يتبادل قميصه مع قفشة وموسيماني أول المغادرين لملعب مباراة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي على تبادل قميصه مع محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي بعد نهاية مباراة الفريقين والتي جمعتهما اليوم السبت على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

فيما كان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أول المغادرين لملعب المباراة بعد صعود فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما سيطرت حالة من الحزن على لاعبي صن داونز.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التي تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.

فيما أعلن رولاني موكوينا، المدير الفنى ماميلودي صن داونز، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراته أمام الأهلي، في إياب دور ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلى كلاً من: دينيس أنياجنو في حراسة المرمى، مورينا - ناسمينتو - ليبوسا – موديبا في خط الدفاع، كويتزي - جالي - ماكوليزي في خط الوسط، زواني - بيتر شالولايل – سيرينو في خط الهجوم.