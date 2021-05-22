شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتعادل مع الكويت فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة منتخب مصر لكرة الصالات أمام الكويت بالتعادل الإيجابي 2 / 2 فى الجولة الثانية للبطولة العربية لكرة القدم، والتى تستضيفها مصر حتى 30 مايو الجارى.

ويتصدر منتخب مصر لكرة الصالات مجموعته فى البطولة العربية لكرة الصالات برصيد 4 نقاط بعد فوزه فى الجولة الأولى على حساب موريتانيا بنتيجة 8-1، والتعادل مع الكويت 2 / 2 وجاء منتخب البحرين فى المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما حل منتخب الكويت ثالثا بنقطة واحدة وموريتانيا رابعا بدون رصيد أيضا.

وفازمنتخب مصر للصالات بقيادة مديره الفنى هشام صالح على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-1 فى أولي مباريات البطولة العربية لكرة الصالات والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري بصالة حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر.

وسجل أهداف المنتخب الوطني أحمد عبد القادر "موزة" هدفين، وخالد يسري هدفين، وهدف لكلا من محمد طلعت، وبودي، ومحمد سعيد، وعبد الرحمن الأشول، بينما سجل مكيبا محمد، هدف موريتانيا الوحيد.