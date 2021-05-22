شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لجنة الزمالك ليس من حقها الترويج لأى نشاط انتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب الرياضة، أن اللجنة الجديدة لنادى الزمالك تم تحديدها منذ شهر. وأضاف وزير الرياضة أن عمل اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب فترة مؤقتة وليس من حقها الترويج لأى نشاط انتخابى لنفسها.

وأشار صبحى إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تفكر فى مصلحة النادى وخطة العمل برئاسة حسين لبيب منذ شهر.

من جهته أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أعضاء اللجنة التى ستعاونه فى إدارة القلعة البيضاء، والتى جاء تشكيلها كالتالى:

حسين لبيب رئيسًا، محمد الاتربى نائبًا، حسين السمرى مدير تنفيذى متطوعا، عاطف النمر مدير نشاط رياضى، طارق جبريل مدير مالى، وعضوية كل من حسام المندوه، هانى برزى، عمرو ادهم، وحسين السيد.

وقال حسين لبيب، "لدينا تطلعات فى نادى الزمالك وإحداث طفرة فى مختلف الألعاب، قدم ويد وسلة وألعاب فردية وغيرها من الرياضات، لاستقرار الفرق الرياضية".

وأضاف، أما الجانب الاجتماعى فلدينا اهتمام بفرع النادى بأكتوبر والمصايف، نفكر فى كيفية تمويل النادى للحفاظ على مستوى الفرق وتحقيق البطولات فى أرض الملعب، تمتاز بالفكر من حيث الإدارة.