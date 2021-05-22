شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: هذا الثنائي سبب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

وانتهت مباراة الأهلي مع صن داونز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما حصر اليوم السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" :"الأهلي قدم مباراة جيدة من الناحية التكتيكية ولم تكن له أي شراسة هجومية، ولكنه في النهاية حقق المطلوب بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا".

وأضاف :"الحارس محمد الشناوي، والمالي أليو ديانج، هما أبرز لاعبي الأهلي في مباراة، حيث كانا لهما دورًا كبيرًا في تأهل الفريق الأحمر لدور نصف النهائي، بعد الأداء الذي ظهرا عليه في مباراتي الذهاب والإياب".