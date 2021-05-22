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شاهد احتفالات لاعبي الأهلي بعد مباراة صن دوانز.. فيديو

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعيش بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا أجواء احتفالية بعد التعادل مع صن دوانز والتأهل إلى نصف نهائي .

وكان المارد الأهلي قدم مباراة قوية خلال منافسات إياب دور ال8 وحقق تعادل مثير بنتيجة 1-1 ليتأهل إلى الدور القادم بأفضلية الفوز خلال لقاء الذهاب بنتيجة 2-0.

ويقود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول في جنوب أفريقيا وذلك يرجع إلى أهمية اللقاء وصعوبته.

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