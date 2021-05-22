شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفالات لاعبي الأهلي بعد مباراة صن دوانز.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعيش بعثة النادي الأهلي في جنوب أفريقيا أجواء احتفالية بعد التعادل مع صن دوانز والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان المارد الأهلي قدم مباراة قوية خلال منافسات إياب دور ال8 وحقق تعادل مثير بنتيجة 1-1 ليتأهل إلى الدور القادم بأفضلية الفوز خلال لقاء الذهاب بنتيجة 2-0.

ويقود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول في جنوب أفريقيا وذلك يرجع إلى أهمية اللقاء وصعوبته.