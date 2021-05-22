شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى ينتظر.. الفائز من الترجي أو شباب بلوزداد 18 يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الأهلى الى دور قبل النهائي من البطولة الأفريقية رغم تعادل بهدف لمثلة فى المباراة جمعت الفريقين حاليا فى جنوب افريقيا فى اياب دور الثمانية من دورى ابطال افريقيا . لينتظر حامل اللقب الفائز من مباراة الترجي التونسي و شباب بلوزداد والتى تنطلق بعد قليل وكان بطل الجزائر قد حقق الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين نظيفين .

تقدم للاهلى ياسر ابراهيم فى الدقيقة 11 و ادرك موسي ليبوسا فى ادراك التعادل لصن داونز

تقدم للاهلى ياسر ابراهيم فى الدقيقة 11 و ادرك موسي ليبوسا فى ادراك التعادل لصن داونز

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي فى حراسة المرمى و بدر بانون و ياسر إبراهيم و رامي ربيعة و محمد هاني و أيمن أشرف فى خط الدفاع و عمرو السولية و أليو ديانج و محمد مجدي أفشة فى خط الوسط و صلاح محسن و محمد شريف فى خط

الهجوم .

بدات المباراة سريعة من جانب الفريقين، خصوصا من جانب أصحاب الارض بغية احراز هدف مبكر يربك حسابات الأهلى، حيث حاول لاعبو صن داونز مبكرا اختراق دفاعات الأهلى عن طريق الاجناب الا أن يقظة خط الدفاع حرمهم من تحقيق هدفهم .

وسعى لاعبي الاهلى الى امتصاص حماس لاعبي المنافس من خلال تمرير الكرة اكثر وقت ممكن والاعتماد على الكرات الطويلة .

لجأ الاهلى لدفاع المنطقة مبكرا بعدما تواجد جميع لاعبوه حول منطقة ال18 ولجوئهم لتشتيت الكرة بعيدا عن مرماهم .

ومن هجمة مرتدة حصل الاهلى على ضربة ركنية نجح من خلالها ياسر ابراهيم من تسجيل هدف السبق للاهلى فى الدقيقة 11 من عمر انطلاق المباراة ، بضربة رأس بعدما أحسن استغلال الضربة الركنية .

عقب الهدف كشف لاعبي صن داونز من هجومهم الضاغط على أمل العودة للمباراة وادراك التعادل سريعا ، الا أن تركيز لاعبي خط الدفاع حرمهم من تحقيق هدفهم .

ووضح غياب التركيز لدى أصحاب الأرض بعد اهتزاز شباكهم وحاولوا بكل الطرق اختراقات دفاعات الأهلى المنظم فضلا عن لجوئهم الى التسديد من خارج منطقة ال18 على أمل هز شباك الشناوى .

ونظم لاعبى الاهلى صفوفهم بشكل طيب خصوصا فى خط الوسط والدفاع .

وتعددت ضربات صن داونز الركينة على مرمي الاهلى وينجح من خلال احداها موسي ليبوسا فى تسجيل هدف التعادل لاصحاب الارض من ضربة رأس فى الدقيقة 30 .

زاد صن داونز من هجومهم على مرمي الاهلى لادراك الهدف الثاني على امل استغلال غياب التركيز عن لاعبي الاهلى، وسط استبسال وقتال من الضيوف .

استمر الحال على ما هو عليه هجوم ضاغط من صن داونز و دفاع مستميت من الاهلى واحتسب حكم المباراة دقيقة وقت بدل من الضائع ليطلق بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1 .

وفى الشوط الثاني، استمر الحال كما هو عليه، هجوم ضاغط من جانب لاعبي صن داونز مقابل استبسال ودفاع من الاهلى مع الاعتماد على الهجمة المرتدة السريعة عن طريق مجدي أفشة .

ويدفع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلى بطاهر محمد طاهر بدلا من صلاح محسن على امل تامين منطقة وسط الملعب امام طوفان هجوم صن داونز .

ومع مرور الوقت تهدأ المباراة نسبيا بعدما انخفض اداء لاعبي الفريقين وفشل أصحاب الأرض فى اختراق دفاعات الضيوف ، ويواصل محمد الشناوى تألقة فى الزود عن مرماه

يحاول المدير الفني لصن داونز تعديل النتيجة من خلال الدفع بثلاثة تغيرات دفعة واحده لتنشيط لاعبيه ، بينما دفع موسيماني بثاني تغيراته باشراك اجاية وحسين الشحات بدلا من محمد شريف و أقفشة .

وبالفعل تحسن اداء الاهلى نسبيا و استعادوا السيطرة على وسط الملعب، وبدا لاعبيه تمرير الكرة أكبر وقت ممكن من اجل امتصاص حماس لاعبي صن داونز بجانب اهدار وقت المباراة بشكل شرعي .

وانقذ محمد الشناوى هدف محقق لصن داونز بعدما تصدي لانفراد لمهاجم بطل جنوب افريقيا ونجح فى التصدي وتحويل الكرة لضربة ركنية .

واحتسب حكم المباراة 5 دقائق وقت بدل من الضائع لم تشهدل جديد حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة معلنا نهاية المباراة وتاهل الاهلى للدور قبل النهائي