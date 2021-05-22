شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. الجبلاية تحيل شكوى الأهلي ضد الزمالك إلى إدارة المسابقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى تطور سريع للأحداث المتعلقة بأزمة لاعبي الزمالك الموقوفين، وفى مقدمتهم سيف فاروق جعفر، بعد الدفع به فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش، ما دفع النادي الأهلى إلى التقدم بشكوى رسمية، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إحالة المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن إيقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادي الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد على ما جاء بها.

وكان النادي الأهلى قد أصدر بيانًا، صباح اليوم، طالب فيه بضرورة التحقيق فى مشاركة اللاعب سيف جعفر فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.