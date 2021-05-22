شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته في نيجيريا قبل مواجهة إنيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق بيراميدز تدريباته عصر اليوم بمدينة آبا النيجيرية استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في إطار لقاءات ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره إنيمبا في الثالثة عصر الأحد باستاد مدينة آبا بنيجيريا في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية بعدما سبق أن حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وجاء المران لمدة ساعة واحدة واشتمل على وحدات بدنية وفنية وتقسيمة بطول الملعب لتجربة اللاعبين والتعرف على أرضية الملعب بالنجيل الصناعي الذي يستضيف اللقاء المهم.