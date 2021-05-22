شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يحقق أربع ميداليات في البطولة الأفريقية بالسنغال .. و عبد الله عثمان يختتم المنافسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تختتم اليوم السبت منافسات لاعبو منتخبنا الوطني للجودو المشارك في البطولة الأفريقية التي تستضيفها العاصمة السنغالية دكار حتي يوم ٢٤ مايو الجاري، حيث يخوض اللاعب عبدالله عثمان منافسات وزن ٩٠ كيلو جراما، بعد أن حقق اللاعب محمد على وزن ٨١ كيلو جراما المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحقق على عيد وزن ٧٣ كيلو جراما المركز الثالث أيضا والميدالية البرونزية، وكان احمد على عبدالرحمن وزن ٦٦ كيلو جراما قد فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق اللاعب يسري سامي المركز الثاني والميدالية الفضية لوزن ٦٠ كيلو جراما، ليرفع المنتخب رصيده إلى أربع ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين .

وقد قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الإتحاد المصري للجودو ورئيس الإتحاد الافريقي للسومو المتواجد مع البعثة بأداء اللاعبين المصريين في البطولة حتي الآن رغم قوة المنافسة من دول الشمال الإفريقي، ولاعبي الدولة المنظمة، مشيرا إلى أن شباب الجودو المصري يسعون إلى صنع تاريخ أفريقي للجودو المصري على الأراضي السنغالية، حيث يشارك معظم اللاعبين لأول مرة في البطولة الأفريقية وعلى الرغم من ذلك قدموا أداء قويا ومستوي رفيعا واستطاعوا الوقوف على منصات التتويج.