شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الشوط الأول .. الاهلى يتقدم وصن داونز يتعادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الأهلى فى انهاء الشوط الأول مع صن داونز ببالتعادل بهدف لمثلة فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا فى جنوب افريقيا فى اياب دور الثمانية من دورى ابطال افريقيا .

تقدم للاهلى ياسر ابراهيم فى الدقيقة 11 و ادرك موسي ليبوسا فى ادراك التعادل لصن داونز

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي فى حراسة المرمى و بدر بانون و ياسر إبراهيم و رامي ربيعة و محمد هاني و أيمن أشرف فى خط الدفاع و عمرو السولية و أليو ديانج و محمد مجدي أفشة فى خط الوسط و صلاح محسن و محمد شريف فى خط

الهجوم .

بدات المباراة سريعة من جانب الفريقين، خصوصا من جانب أصحاب الارض بغية احراز هدف مبكر يربك حسابات الأهلى، حيث حاول لاعبو صن داونز مبكرا اختراق دفاعات الأهلى عن طريق الاجناب الا أن يقظة خط الدفاع حرمهم من تحقيق هدفهم .

وسعى لاعبي الاهلى الى امتصاص حماس لاعبي المنافس من خلال تمرير الكرة اكثر وقت ممكن والاعتماد على الكرات الطويلة .

لجأ الاهلى لدفاع المنطقة مبكرا بعدما تواجد جميع لاعبوه حول منطقة ال18 ولجوئهم لتشتيت الكرة بعيدا عن مرماهم .

ومن هجمة مرتدة حصل الاهلى على ضربة ركنية نجح من خلالها ياسر ابراهيم من تسجيل هدف السبق للاهلى فى الدقيقة 11 من عمر انطلاق المباراة ، بضربة رأس بعدما أحسن استغلال الضربة الركنية .

عقب الهدف كشف لاعبي صن داونز من هجومهم الضاغط على أمل العودة للمباراة وادراك التعادل سريعا ، الا أن تركيز لاعبي خط الدفاع حرمهم من تحقيق هدفهم .

ووضح غياب التركيز لدى أصحاب الأرض بعد اهتزاز شباكهم وحاولوا بكل الطرق اختراقات دفاعات الأهلى المنظم فضلا عن لجوئهم الى التسديد من خارج منطقة ال18 على أمل هز شباك الشناوى .

ونظم لاعبى الاهلى صفوفهم بشكل طيب خصوصا فى خط الوسط والدفاع .

وتعددت ضربات صن داونز الركينة على مرمي الاهلى وينجح من خلال احداها موسي ليبوسا فى تسجيل هدف التعادل لاصحاب الارض من ضربة رأس فى الدقيقة 30 .

زاد صن داونز من هجومهم على مرمي الاهلى لادراك الهدف الثاني على امل استغلال غياب التركيز عن لاعبي الاهلى، وسط استبسال وقتال من الضيوف .

استمر الحال على ما هو عليه هجوم ضاغط من صن داونز و دفاع مستميت من الاهلى واحتسب حكم المباراة دقيقة وقت بدل من الضائع ليطلق بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1 .