شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الشناوي يتحمل مسؤولية هدف صن داونز في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع صن داونز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي قدم شوطا أول جيدا، حيث نجح في إغلاق مفاتيح اللعب على فريق صن داونز، عن طريق الكثافة الدفاعية في عمق الدفاع».

وأشار: «محمد الشناوي يتحمل مسؤولية هدف صن داونز، لأنه خرج من مرماه ثم عاد، وهذا لم يساعده في التمركز الصحيح».

وأضاف: «الأهلي بنسبة كبيرة حسم التأهل إلى دور نصف النهائي، من الصعب أن يستقبل الفريق الأحمر ثلاثة أهداف في شوط».