شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الدعوة لانتخابات الزمالك سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدعوة لانتخابات نادي الزمالك ستكون في أول سبتمبر المقبل.

وأضاف صبحي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الانتخابات ستتم وفقًا للقانون، والمجلس الجديد ستكون مدته 4 سنوات.

حصلت «المصري اليوم» على التشكيل الرسمي للجنة المؤقتة الجديدة التي ستقود النادي خلفًا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة عماد عبدالعزير، ويتكون من: حسين لبيب رئيسًا ومحمد الأتربي نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه وهاني بيرزي أعضاء.

فيما تم تعيين حسين السمري مديرا تنفيذيا للنادي، وعاطف النمر مديرًا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.