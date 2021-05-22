شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات: إيقاف حسام حسن 4 مباريات و20 ألف جنيه غرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عددًا من القرارات، نتيجة لما استجد من أحداث، على النحو التالي:

إيقاف حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري.

إيقاف مروان عطية، لاعب الاتحاد السكندري، مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري.

منع محمد عبدالجليل، عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد، من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى آخر الموسم 2021/2020، وتغريمه 50 ألف جنيه.

تغريم الطبيب عمرو محمود، من نادي الاتحاد السكندري، 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب 3 دقائق في بداية المباراة.

كما أحالت إدارة المسابقات المذكرة الواردة من النادي الأهلي بشأن إيقاف عدد من اللاعبين الشباب والناشئين بنادي الزمالك إلى إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد للرد على ما جاء بها.