شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع صن داونز بهدف لمثله في الشوط الأول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى النادي الأهلي الشوط الاول أمام منافسه صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي تقام بينهما، اليوم السبت، في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، من ركلة ركنية حولها عمرو السولية من القائم القريب إلى البعيد حيث انتظرها ياسر إبراهيم ليضعها برأسه في الشباك في الدقيقة 11.

صن داونز 0 × 1 الاهلي | هدف ياسر ابراهيم

رابط المباراة بث مباشر: https://t.co/k9fvtarRuH

قناة تليجرام اهداف مباريات اليوم:https://t.co/YGJiAqRssY pic.twitter.com/Jqur6cewSJ

— تليجرام اهداف مباريات اليوم (@mgkora1)

صن داونز 0 × 1 الاهلي | هدف ياسر ابراهيم



رابط المباراة بث مباشر: https://t.co/k9fvtarRuH



قناة تليجرام اهداف مباريات اليوم:https://t.co/YGJiAqRssY pic.twitter.com/Jqur6cewSJ — تليجرام اهداف مباريات اليوم (@mgkora1) May 22, 2021

وتعادل اللاعب موسى ليبوسا لصن داونز في الدقيقة 30 من رأسية رائعة حول بها عرضية من الجبهة اليمنى لصن داونز إلى شباك حارس الأهلي محمد الشناوي.

وأهدر النادي الأهلي عددًا من الفرص خلال الشوط الأول كما كان صن داونز قريبًا في بضع كرات من مرمى الشناوي دون نجاح في هز الشباك مجددًا من قبل الفريقين، لينتهي الشوط بالتعادل، ليبقى الأهلي متقدمًا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حتى اللحظة 3-1.