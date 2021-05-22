شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يهاجم الخطيب: «الزملكاوية عرفوا يربوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة ضد جماهير نادي الزمالك.

وكان إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، قال في أحد البرامج التليفزيونية :«ابني أهلاوي، وقد حدث لقاء طريف بيني وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث قلت له إن ابني مع الأسف أهلاوي، فقال لي (عرفت تربي)».

وأضاف :«تصريح إبراهيم عبدالله غريب، كان يجب عليه أن لا يخرج بتلك التصريحات في وسائل الإعلام، خاصة أنه يمثل نادي الزمالك».

وتابع :«لو محمود الخطيب قال تلك التصريحات بالفعل فهو أخطأ في حق الزملكاوية، وخانه التوفيق»، مضيفًا :«الزملكاوية عرفوا يربوا، وأولادهم محترمين».