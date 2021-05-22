شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الأهلي وصن داونز | ليبوسا يتعادل لأصحاب الأرض برأسية رائعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل نادي صن داونز الجنوب أفريقي هدف التعادل في شباك النادي الأهلي خلال المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب الأول في إطار مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف عن طريق اللاعب موسى ليبوسا في الدقيقة 30 من رأسية رائعة حول بها عرضية من الجبهة اليمنى لصن داونز إلى شباك حارس الأهلي محمد الشناوي.

وكان الأهلي قد تقدم في الدقيقة 11 عن طريق ياسر إبراهيم من رأسية أيضًا، ليصبح مجموع اللقاءين حتى اللحظة 3-1 لصالح النادي الأهلي.