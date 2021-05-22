شكرا لقرائتكم خبر عن صراع التأهل الأوروبي والحذاء الذهبي في الجولة الأخيرة من البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق غدًا في تمام الساعة الخامسة عصرًا مباريات الجولة رقم 38 والأخيرة من البريميرليج لموسم 2020/2021، حيث ستلعب جميع مباريات الجولة (10) في نفس التوقيت.

وتحدد بالفعل بطل المسابقة لهذا الموسم (مانشستر سيتي) وكذلك أطراف الهبوط الثلاث (فولهام - ويست بروميتش - شيفيلد يونايتد)، لكن مباريات الجولة الأخيرة ستشهد حسم بعض الصراعات المفتوحة التي سنستعرضها في السياق التالي

1- سباق المركزين الثالث والرابع:

وهو صراع يضم تشيلسي (الثالث: 67 نقطة) وليفربول (الرابع: 66 نقطة) وليستر سيتي (الخامس: 66 نقطة)

تشيلسي سيحل ضيفًا على أستون فيلا في الجولة الأخيرة، والبلوز يكفيهم الفوز لضمان التأهل لدوري الأبطال في الموسم القادم، لكن اي نتيجة اخرى غير الفوز ستضع الفريق في موقف صعب للغاية مع ابتعاده بفارق نقطة واحدة عن اقرب المطاردين.

ليفربول سيستضيف كريستال بالاس في أنفيلد وهو يطمح لتحقيق فوز كبير يعزز من أفضليته في فارق الأهداف عن ليستر (الفريقان متساويان في عدد النقاط، لكن ليفربول لديه أفضلية +4 في فارق الأهداف عن الثعالب)، وهو ما سيمكنه من ضمان مركزين من المركز الثالث والرابع.

ويستقبل ليستر فريق توتنهام في مباراة لا تقبل القسمة على 2 للفريقين، حيث يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز، مع رغبة ليستر في القتال على الوصول لدوري الأبطال حتى أخر رمق، في حين خسارة توتنهام قد تعني فشل الفريق في التأهل إلى المسابقات الأوروبية في الموسم القادم.

2- سباق التأهل للدوري الأوروبي:

وهو سباق يضم 3 فرق (ويست هام، توتنهام وإيفرتون)، يتأهل منهم واحد رفقة الفريق الذي يفشل في التأهل لدوري الأبطال من تشيلسي، ليفربول وليستر سيتي.

ويست هام يبدو الأقرب لحسم البطاقة الثانية المؤهلة للدوري الأوروبي مع تواجده في المركز السادس برصيد 62 نقطة وبفارق 3 نقاط عن توتنهام وإيفرتون، لكن خسارته في الجولة الأخيرة ضد ساوثهامبتون وفوز توتنهام سيعطي الأفضلية للسبيرز الذين لديهم فارق تهديفي أفضل من المطارق (+9).

3- سباق الحذاء الذهبي:

يتساوى هاري كين ومحمد صلاح في صدارة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 22 هدفًا لكل لاعب

صلاح سيشارك مع ليفربول في الجولة الأخيرة ضد كريستال بالاس، وهو الفريق الذي لعب ضده صلاح سابقًا في 8 مباريات بالبريميرليج، وقد سجل ضدهم 6 أهداف وصنع 4.

أما هاري كين فسيقود توتنهام للمباراة المصيرية في الجولة الأخيرة ضد ليستر سيتي، وهو الفريق الذي يستمتع كين باللعب ضده مع تسجيل المهاجم الإنجليزي لـ 14 هدفًا في 11 مباراة لعبها سابقًا ضد الثعالب في البريميرليج.

4- أفضل صانع لعب:

وهي جائزة استحدثها البريميرليج في المواسم الأخيرة، وتمنح للاعب الذي صنع أكبر عدد من الأهداف في الدوري خلال الموسم.

وستكون المنافسة بين هاري كين (13) وبرونو فيرنانديز (12) وكيفن دي بروين (11)