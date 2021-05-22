شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكلف حسين لبيب برئاسة لجنة الزمالك بعد اجتماعهما منذ قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتواجد حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لليد ولاعب الزمالك السابق في كرة اليد الآن في مقر وزارة الرياضة وعقب جلسة سريعة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم تكليفه خلالها رسميا بتولي رئاسة اللجنة المؤقتة الجديدة التي ستدير الناس خلفا للجنة الثلاثية برئاسة عماد عبدالعزيز.

ووفقا لموفد المصري اليوم المتواجد في الوزارة حاليا فإن لبيب تم تكليفه برئاسة اللجنة وسيعقد مؤتمرا صحفيا مع الوزير بعد قليل للإعلان الرسمي.

وحرص عدد من مسؤولي الوزارة والإعلاميين على تهنئة لبيب بالمنصب الجديد.

وسيعلن وزير الرياضة بعد قليل قراره الرسمي بشأن لجنة الزمالك الجديدة.