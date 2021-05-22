اخبار الرياضه

وزير الرياضة يكلف حسين لبيب برئاسة لجنة الزمالك بعد اجتماعهما منذ قليل

0 نشر
كريم أبو حسـين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يكلف حسين لبيب برئاسة لجنة الزمالك بعد اجتماعهما منذ قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتواجد حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لليد ولاعب الزمالك السابق في كرة اليد الآن في مقر وزارة الرياضة وعقب جلسة سريعة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تم تكليفه خلالها رسميا بتولي رئاسة اللجنة المؤقتة الجديدة التي ستدير الناس خلفا للجنة الثلاثية برئاسة عماد عبدالعزيز.

ووفقا لموفد المصري اليوم المتواجد في الوزارة حاليا فإن لبيب تم تكليفه برئاسة اللجنة وسيعقد مؤتمرا صحفيا مع الوزير بعد قليل للإعلان الرسمي.

وحرص عدد من مسؤولي الوزارة والإعلاميين على تهنئة لبيب بالمنصب الجديد.

وسيعلن وزير الرياضة بعد قليل قراره الرسمي بشأن لجنة الزمالك الجديدة.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا