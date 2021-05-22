شكرا لقرائتكم خبر عن بطل أوروبا يفوز بمرحلة في سباق إيطاليا للدراجات لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورينو - رويترز

فاز بطل أوروبا جياكومو نيتسولو بمرحلة في سباق إيطاليا للدراجات لأول مرة حين حسم المرحلة 13 الممتدة 198 كيلومتراً من رافينا إلى فيرونا يوم الجمعة.

وتفوق الإيطالي نيتسولو، الذي تصدر ترتيب النقاط في 2015 و2016 دون الفوز بأي مرحلة، واحتل المركز الثاني 11 مرة في السباق، على إدواردو أفيني والسلوفاكي بيتر ساجان صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وبدا أن أفيني سيفوز بالمرحلة في آخر 300 متر، لكن نيتسولو ضغط جيداً لينتزع الانتصار من مواطنه.

وقال نيتسولو: "كان هدفي احتلال المركز الثاني، وربما كانت هذه خدعة لتحقيق الفوز. أنا في قمة السعادة"، فيما حافظ إيجان بيرنال على صدارة الترتيب العام.

وتمتد المرحلة 14 لمسافة 205 كيلومترات من سيتاديلا إلى مونتي زونكولان.