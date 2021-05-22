شكرا لقرائتكم خبر عن سبّاحة بريطانية تفوز بسباق 100 متر مرتين في ليلة واحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بودابست - رويترز

فازت البريطانية كاثلين داوسون بسباق 100 متر ظهر مرتين في ليلة واحدة ببطولة أوروبا للسباحة مساءالجمعة بعد إلغاء نتيجة السباق الأول.

وتقدمت السويد باحتجاج مقبول بعد تأخر انطلاقة لويز هانسون في الحارة الثامنة بسبب عطل في شارة البداية، وقرر المسؤولون إعادة السباق في نهاية اليوم.

وانتصرت داوسون في السباق الأول بزمن 58.18 ثانية، وبعد ذلك بساعتين عادت لتنتصر بزمن 58.49 ثانية.

وقالت داوسون: "مدربي أعادني إلى الحالة الذهنية المناسبة، ونجحت في تقديم تكرار هذا الأداء".

ولم يكن حظ الهولندية كيرا توسينت جيداً، إذ نالت الميدالية الفضية بعد السباق الأول، لكنها اكتفت بالمركز الرابع في الثاني، لتذهب الفضية إلى الإيطالية مارجريتا بانتسييرا.

واحتلت الروسية ماريا كامينيفا المركز الثالث في السباقين.

وقالت الإيطالية بانتسييرا: "أشعر أنها غير مستحقة. أشعر أن كيرا كانت تستحق الميدالية الفضية، لكن في بعض الأحيان تتغير الحظوظ، وقد نجحت في استغلال فرصتي".

واستعادت بريطانيا صدارة الترتيب العام بعدما نالت ذهبتين أخريين، إذ فازت مولي رينشو بسباق 200 متراً صدر، والفريق المكون من لوسي هوب، وتامرين فان سيلم، وهولي هيبوت، وفريا أندرسون بسباق التتابع أربعة في 200 متر حرة، ولدى روسيا سبع ذهبيات أيضاً، لكنها حصلت على فضيتين مقابل خمس فضيات لبريطانيا.