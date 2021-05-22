شكرا لقرائتكم خبر عن كين يستبعد الخروج من إنجلترا ويستهدف تحطيم رقمين قياسيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

استبعد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الخروج من إنجلترا إذا رحل عن النادي اللندني في نهاية الموسم الجاري.

وأصبح مستقبل قائد إنجلترا محور تكهنات كثيرة مع فشل فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتتبقى ثلاث سنوات في عقد كين مع توتنهام، لكنه قال في مقابلة مع جاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق عبر يوتيوب، إنه يريد الاجتماع مع دانييل ليفي رئيس النادي لمناقشة مستقبله.

وقال كين (27 عاماً) الذي سجل 220 هدفاً في 335 مباراة مع توتنهام، منها 22 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم: "بالطبع يوجد خيار دائماً للانتقال للخارج في يوم ما، لكنني لا أهتم بذلك حقاً في المستقبل القريب".

ويستهدف كين تحطيم رقم آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الممتاز برصيد 260 هدفا إذ يملك في جعبته الآن 165 هدفاً.

وأضاف كين: "سأكذب إذا قلت إنني لا أريد الرقم القياسي، وأعتقد أنني إذا وصلت للنهاية دون تحطيم هذا الرقم بجانب رقم واين روني مع منتخب إنجلترا (53 هدفاً)، فسأشعر ببعض الإحباط".

وفي ظل رغبة كين في عدم الخروج من إنجلترا وإمكانية موافقة توتنهام على بيعه بأعلى سعر ممكن، فإن وجهته المتوقعة ستكون مانشستر سيتي.

وسأله نيفيل عن اللاعب الذي يمكنه تزويده بأكبر كم من فرص التسجيل لمطاردة رقم شيرر، فأجاب كين "(كيفين) دي بروين بالتأكيد".

وتابع: "عندما أشاهد دي بروين (نجم سيتي)، أراه لاعباً مميزاً، وهو حلم للمهاجمين ولاعب مدهش ويسلم الكرات بأفضل طريقة ممكنة".

وغادر كين الملعب عقب الخسارة من أستون فيلا يوم الأربعاء وهو يصفق للجماهير بحرارة، في إشارة إلى وداع محتمل.

ورغم رصيده الرائع مع توتنهام بتسجيل إجمالي 220 هدفاً، عجز كين عن تحقيق أي لقب منذ صعوده من أكاديمية المواهب بالنادي، وكان قريباً من التتويج بلقب الدوري مرتين، ووصل لنهائي دوري الأبطال في 2019، كما خسر نهائي كأس الرابطة أمام سيتي هذا العام.