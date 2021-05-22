دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يحرز هدف التعادل في مرمى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أحرز موسى ليبوسا هدف التعادل لفريقه صن داونز في مرمى الأهلى في الدقيقة 30 من زمن المباراة، التي تقام حالياً على ملعب "لوكاس موريبي" في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان ياسر إبراهيم قد تقدم للأهلي في الدقيقة 11 من الشوط الاول.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الهجوم: صلاح محسن – محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف.

بينما دخل صن داونز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

خط الدفاع: ريكاردو ناساتشيمنتو - موسى ليبوسا - ثابيلة مورينا - أوبري موديبا.

خط الوسط: ريفالدو كوتزي - أندييلي جالي - ميكهولس.

خط الهجوم: ثيمبا زواني - جاستون سيرينو - بيتر شاوليلي.