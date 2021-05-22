ياسر إبراهيم يحرز هدف التقدم لـ الأهلي في مرمى صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح ياسر إبراهيم في إحراز الهدف الأول للأهلي في مرمى صن داونز الجنوب أفريقى في الدقيقة 11 من المباراة التي تقام حالياً على ملعب "لوكاس موريبي" بمدينة بريتوريا، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي بالقاهرة قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد، أحرزهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الهجوم: صلاح محسن – محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف.

بينما دخل صن داونز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

خط الدفاع: ريكاردو ناساتشيمنتو - موسى ليبوسا - ثابيلة مورينا - أوبري موديبا.

خط الوسط: ريفالدو كوتزي - أندييلي جالي - ميكهولس.

خط الهجوم: ثيمبا زواني - جاستون سيرينو - بيتر شاوليلي.