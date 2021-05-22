بث مباشر.. الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف وحيد، وذلك من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

تشكيل الأهلي

وأعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الهجوم: صلاح محسن – محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف.

البدلاء: علي لطفي – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود وحيد – أكرم توفيق – حسين الشحات - طاهر محمد طاهر – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – جونيور أجايي.

تشكيل صن داونز

على الجانب الآخر، أعلن انكوبا منجكيثي المدير الفني لفريق صن داونز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

خط الدفاع: ريكاردو ناساتشيمنتو - موسى ليبوسا - ثابيلة مورينا - أوبري موديبا.

خط الوسط: ريفالدو كوتزي - أندييلي جالي - ميكهولس.

خط الهجوم: ثيمبا زواني - جاستون سيرينو - بيتر شاوليلي.