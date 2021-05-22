3 قلب دفاع.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

ويلعب الأهلي وصنداونز بملعب الأخير في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0.

وشهد تشكيل الأهلي تواجد 3 لاعبين في مركز قلب الدفاع، والاستعانة بصلاح محسن مهاجماً بجوار محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود وحيد – أكرم توفيق – حسين الشحات - طاهر محمد طاهر – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – جونيور أجايي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الهجوم: صلاح محسن – محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف.

على الجانب الآخر، أعلن انكوبا منجكيثي المدير الفني لفريق صن داونز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

خط الدفاع: ريكاردو ناساتشيمنتو - موسى ليبوسا - ثابيلة مورينا - أوبري موديبا.

خط الوسط: ريفالدو كوتزي - أندييلي جالي - ميكهولس.

خط الهجوم: ثيمبا زواني - جاستون سيرينو - بيتر شاوليلي.