شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يهدد مرمى الأهلي مرتين فى دقيقة واحدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد فريق صن داونز مرمى الأهلي بكرتين خطيرتين فى الدقيقة 84 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى بدأ بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

فيما بدأ رولاني موكوينا، المدير الفنى ماميلودي صن داونز، بتشكيل يضم كلاً من: دينيس أنياجنو في حراسة المرمى، مورينا - ناسمينتو - ليبوسا – موديبا في خط الدفاع، كويتزي - جالي - ماكوليزي في خط الوسط، زواني - بيتر شالولايل – سيرينو في خط الهجوم.