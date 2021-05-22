شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات بدلا من قفشة فى مباراة صن داونز بالدقيقة 76.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني للأهلي تغييره الثالث فى مباراته ضد صن داونز بنزول حسين الشحات بدلا من قفشة فى الدقيقة 76 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التي تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

فيما أعلن رولاني موكوينا، المدير الفنى ماميلودي صن داونز، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراته أمام الأهلي، في إياب دور ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلى كلاً من: دينيس أنياجنو في حراسة المرمى، مورينا - ناسمينتو - ليبوسا – موديبا في خط الدفاع، كويتزي - جالي - ماكوليزي في خط الوسط، زواني - بيتر شالولايل – سيرينو في خط الهجوم.