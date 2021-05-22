شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم وصن داونز يتعادل فى شوط أول مثير بجنوب أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المباراة باستاد باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل بهدف لمثله.

ويأمل الأهلي تحقيق نتيجة جيدة بعدما فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، من أجل حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز كلاً من: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

وجاءت على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.

فيما يضم تشكيل صن داونز ، كلاً من : دينيس أنياجنو _ مورينا - ناسمينتو - ليبوسا - موديبا _كويتزي - جالي - ماكوليزي _ زواني - بيتر شالولايل وسيرينو

وغاب تشكيل الأهلي الرسمي الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات رغم مشاركتهما في التشكيل الأساسي للفريق الفترة الماضية، كما أن طاهر سجل هدفاً فى لقاء الذهاب.

ويُدير مباراة الأهلي اليوم أمام صن داونز الحكم الزامبى سيكازوى.

بدأت المباراة بنشاط واضح من صاحب الأرض الذي ضغط بقوة باحثاً عن هدف أول وتعامل الأهلي مع هذه الهجمات بحكمة ودقة بفضل الثلاثي الدفاعي ربيعة وياسر أبراهيم وبدر بانون.

تعرض محمد الشناوي لإصابة بعد دخوله في كرة مشتركة مع أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 من ضربة ركنية ارتقى لها ياسر إبراهيم وسجل منها هدفا رائعا للأهلي.

بعد الهدف نشط أداء فريق صن داونز وضغط بكل قوة بعد هدف الأهلي المُباغت وهدد صاحب الأرض مرمى محمد الشناوي إلى أن سجل شالولايل هدف التعادل في الدقيقة 30.

واصل الفريق الجنوب أفريقي السيطرة على المباراة ووشكّل لاعبيه خطورة على مرمى محمد الشناوي إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.