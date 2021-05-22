شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيبات رحلة الأهلي لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الترقب داخل بعثة النادي الأهلي قبل ساعات من سفر الفريق إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربى، وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي؟

ج:الأهلي يلعب مع نهضة بركان المغربي يوم 22 مايو الجاري فى العاصمة القطرية الدوحة.

س: ما هو موعد سفر الأهلي إلى قطر؟

ج: الأحد حدد صباح غد، الأحد، موعداً للسفر إلى قطر لمواجهة نهضة بركان المغربي في البطولة القارية المهمة.

س: ماذا عن قائمة الأهلي في جنوب أفريقيا؟

ج: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

س: ماذا عن مسحة الأهلي قبل السفر إلى قطر؟

ج: بعثة الأهلي أجرت مسحة اليوم في مقر إقامتها بجنوب أفريقيا قبل السفر لخوض السوبر.