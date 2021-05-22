اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم السبت 22 مايو 2021 العديد من الأخبار وأبرزها، الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ اللوائح بشأن مشاركة لاعبى الزمالك الموقوفين ،تريزيجيه يعود للقاهرة اليوم واستكمال علاجه بالقاهرة .

تريزيجيه يعود للقاهرة اليوم واستكمال علاجه بالقاهرة

يعود النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، إلى القاهرة مساء اليوم السبت قادما من انجلترا بعد انتهاء مسابقة ، واستكمال برنامجه العلاجي بالقاهرة قبل العودة لانجلترا مجددا خلال شهر يونيو المقبل .

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ اللوائح بشأن مشاركة لاعبى الزمالك الموقوفين

أرسل النادي الأهلي، صباح اليوم، مـذكرة لاتحاد الكرة يطالب فيها بتنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للمسابقات المختلفة، وكذا القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.

 

سلبية مسحة لمصطفى شوبير حارس الأهلى

جاءت مسحة كورونا التى خضع لها مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى سلبية، لتؤكد تعافيه من فيروس كورونا الذى عانى منه خلال الأيام الأخيرة، ليقترب من الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر الذى يخوض مواجهة صعبة مع صن داونز الجنوب أفريقى اليوم، السبت، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة لن تكون سهلة على المارد الأحمر مع المنافسة الشرسة المتوقع أن تواجهه من بطل جنوب أفريقيا، بعدما فاز الفريق الأحمر فى موقعة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين.

 

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أرسل ملفا طبيا كاملا للفريق إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»؛ استعداداً لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى قطر.

 

الطويلة يرفض تقسيط غرامة الإسماعيلى بسبب "التجاهل"

رفض محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، مقترحاً من مسئولى الاسماعيلى بتقسيط غرامة الـ 24 مليون جنيه، والخاصة بأزمة اللاعب ابراهيم حسن .

أجرت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم، مسحة طبية قبل سفر الفريق إلى قطر غداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي يوم 28 الجاري أمام نهضة بركان المغربي، ويأتي إجراء المسحة كأحدى الأجراءات الأحترازية للكشف عن فيروس كورونا وقبل السفر لخوض السوبر الأفريقي وفقاً للوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وجاءت المسحة بمقر إقامة الأهلي في جنوب أفريقيا قبل ساعات من مواجهة صن داونز عصر اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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