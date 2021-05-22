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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية وأبرزها، الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ اللوائح بشأن مشاركة لاعبى الزمالك الموقوفين ،تريزيجيه يعود للقاهرة اليوم واستكمال علاجه بالقاهرة .
تريزيجيه يعود للقاهرة اليوم واستكمال علاجه بالقاهرة
يعود النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، إلى القاهرة مساء اليوم السبت قادما من انجلترا بعد انتهاء مسابقة الدوري الإنجليزي، واستكمال برنامجه العلاجي بالقاهرة قبل العودة لانجلترا مجددا خلال شهر يونيو المقبل .
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ اللوائح بشأن مشاركة لاعبى الزمالك الموقوفين
أرسل النادي الأهلي، صباح اليوم، مـذكرة لاتحاد الكرة يطالب فيها بتنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للمسابقات المختلفة، وكذا القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.
سلبية مسحة كورونا لمصطفى شوبير حارس الأهلى
جاءت مسحة كورونا التى خضع لها مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى سلبية، لتؤكد تعافيه من فيروس كورونا الذى عانى منه خلال الأيام الأخيرة، ليقترب من الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر الذى يخوض مواجهة صعبة مع صن داونز الجنوب أفريقى اليوم، السبت، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة لن تكون سهلة على المارد الأحمر مع المنافسة الشرسة المتوقع أن تواجهه من بطل جنوب أفريقيا، بعدما فاز الفريق الأحمر فى موقعة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين.
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أرسل ملفا طبيا كاملا للفريق إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»؛ استعداداً لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى قطر.
الطويلة يرفض تقسيط غرامة الإسماعيلى بسبب "التجاهل"
رفض محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، مقترحاً من مسئولى الاسماعيلى بتقسيط غرامة الـ 24 مليون جنيه، والخاصة بأزمة اللاعب ابراهيم حسن .
أجرت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم، مسحة طبية قبل سفر الفريق إلى قطر غداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي يوم 28 الجاري أمام نهضة بركان المغربي، ويأتي إجراء المسحة كأحدى الأجراءات الأحترازية للكشف عن فيروس كورونا وقبل السفر لخوض السوبر الأفريقي وفقاً للوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وجاءت المسحة بمقر إقامة الأهلي في جنوب أفريقيا قبل ساعات من مواجهة صن داونز عصر اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.