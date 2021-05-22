شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 22 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية وأبرزها، الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ اللوائح بشأن مشاركة لاعبى الزمالك الموقوفين ،تريزيجيه يعود للقاهرة اليوم واستكمال علاجه بالقاهرة .

تريزيجيه يعود للقاهرة اليوم واستكمال علاجه بالقاهرة

يعود النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، إلى القاهرة مساء اليوم السبت قادما من انجلترا بعد انتهاء مسابقة الدوري الإنجليزي، واستكمال برنامجه العلاجي بالقاهرة قبل العودة لانجلترا مجددا خلال شهر يونيو المقبل .

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ اللوائح بشأن مشاركة لاعبى الزمالك الموقوفين

أرسل النادي الأهلي، صباح اليوم، مـذكرة لاتحاد الكرة يطالب فيها بتنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للمسابقات المختلفة، وكذا القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.

سلبية مسحة كورونا لمصطفى شوبير حارس الأهلى

جاءت مسحة كورونا التى خضع لها مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى سلبية، لتؤكد تعافيه من فيروس كورونا الذى عانى منه خلال الأيام الأخيرة، ليقترب من الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر الذى يخوض مواجهة صعبة مع صن داونز الجنوب أفريقى اليوم، السبت، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة لن تكون سهلة على المارد الأحمر مع المنافسة الشرسة المتوقع أن تواجهه من بطل جنوب أفريقيا، بعدما فاز الفريق الأحمر فى موقعة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين.

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أرسل ملفا طبيا كاملا للفريق إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»؛ استعداداً لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى قطر.