شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يعلن إقامة انتخابات الزمالك بعد 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن انتخابات نادى الزمالك ستقام عقب 23 نوفمبر المقبل عقب انتهاء فترة مجلس الزمالك السابق.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، خلال تصريحات صحفية، أنه لا توجد نية لتأجيل الانتخابات فى الأندية وانتخابات النادى للجميع وستفرز مجلسا يدير ويطور من أجل القلعة البيضاء حيث سوف يتم أخذ الإجراءات اللازمة لتلك الأمور خلال الفترة المقبلة .

وأشار وزير الشباب و الرياضة أنه أرسال الدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات نادى الزمالك مطلع شهر سبتمبر المقبل .

وأعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تعيين حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، رئيسًا للجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الحالية برئاسة اللواء عماد عبد العزيز تقدمت باستقالتها مرتين، وتحملت الكثير من الأعباء على عاتقها.

من جهته أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أعضاء اللجنة التى ستعاونه فى إدارة القلعة البيضاء، والتى جاء تشكيلها كالتالى..

حسين لبيب رئيسًا، محمد الاتربى نائبًا، حسين السمرى مدير تنفيذى متطوعا، عاطف النمر مدير نشاط رياضى، طارق جبريل مدير مالى، وعضوية كل من حسام المندوه، هانى برزى، عمرو ادهم، وحسين السيد.