شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تشكيل لجنة الزمالك الجديدة.. وأول تعليق من حسين لبيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أعضاء اللجنة التى ستعاونه فى إدارة القلعة البيضاء، والتى جاء تشكيلها كالتالى..

حسين لبيب رئيسًا، محمد الاتربى نائبًا، حسين السمرى مدير تنفيذى متطوعا، عاطف النمر مدير نشاط رياضى، طارق جبريل مدير مالى، وعضوية كل من حسام المندوه، هانى برزى، عمرو ادهم، وحسين السيد.

وقال حسين لبيب، "لدينا تطلعات فى نادى الزمالك وإحداث طفرة فى مختلف الألعاب، قدم ويد وسلة وألعاب فردية وغيرها من الرياضات، لاستقرار الفرق الرياضية".