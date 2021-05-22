شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل هوايته المعتادة ويهز شباك صن داونز على ملعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلى هوايته المعتادة فى التسجيل فى شباك صن دوانز بطل جنوب افريقيا على ملعب الأخير، بعدما أحرز ياسر إبراهيم الهدف الأول للأهلى فى مرمى صن داونز الجنوب أفريقى فى الدقيقة 11 من المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال، ويأمل الأهلي تحقيق نتيجة جيدة بعدما فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، من أجل حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد فريق الأهلى دائم التسجيل على ملعب صن دوانز فقد سجل فى 3 مباريات من إجمالى 4 لقاءات لعبها هناك قبل مباراة اليوم، وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي للحفاظ على اللقب، والوصول إلى النجمة العاشرة.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز كلاً من: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

وجاءت على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.

غياب طاهر محمد وحسين الشحات

وغاب الأهلي عن الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات رغم مشاركتهما في التشكيل الأساسي للفريق الفترة الماضية، كما أن طاهر سجل هدفاً فى لقاء الذهاب.

ويلعب الأهلي مع صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.