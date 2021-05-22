شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يضغط والأهلي يبحث عن الهدف الثانى بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المباراة باستاد باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومازالت النتيجة هى التعادل بهدف لمثله.

ويأمل الأهلي تحقيق نتيجة جيدة بعدما فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، من أجل حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الشوط الأول

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز كلاً من: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

وجاءت على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.

فيما يضم تشكيل صن داونز كلاً من : دينيس أنياجنو _ مورينا - ناسمينتو - ليبوسا - موديبا _كويتزي - جالي - ماكوليزي _ زواني - بيتر شالولايل وسيرينو

بدأت المباراة بنشاط واضح من صاحب الأرض الذي ضغط بقوة باحثاً عن هدف أول وتعامل الأهلي مع هذه الهجمات بحكمة ودقة بفضل الثلاثي الدفاعي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون.

تعرض محمد الشناوي لإصابة بعد دخوله في كرة مشتركة مع أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 من ضربة ركنية ارتقى لها ياسر إبراهيم وسجل منها هدفا رائعا للأهلي.

بعد الهدف نشط أداء فريق صن داونز وضغط بكل قوة بعد هدف الأهلي المُباغت وهدد صاحب الأرض مرمى محمد الشناوي إلى أن سجل موسي ليبوسا هدف التعادل في الدقيقة 30.

واصل الفريق الجنوب أفريقي السيطرة على المباراة وشكّل لاعبيه خطورة على مرمى محمد الشناوي إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية ايضاً من صاحب الأرض،وإحتسب الحكم الزامبي ضربة حرة مباشرة خطرة لصاحب الأرض لكنها جاءت فوق العارضة.

الفريق الجنوب أفريقي كاد يسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 54 بعدما مرت الكرة من أمام محمد الشناوي لكن لم تجد لم يُتابعها.

ونال أحد لاعبي صن داونز بطاقة صفاء للخشونة مع رامي ربيعة في الدقيقة 56 ، وتبادل أفشة وشريف وصلاح محسن الكرة أمام مرمى صن داونز وضاعت فرصة على الأهلي.

وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً من صلاح محسن في الدقيقة 59.