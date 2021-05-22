شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكويت يتقدم 1/2 على مصر فى البطولة العربية للصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر لكرة الصالات أمام الكويت فى الجولة الثانية للبطولة العربية لكرة القدم، والتى تستضيفها مصر حتى 30 مايو الجارى بتقدم منتخب الكويت بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر منتخب مصر لكرة الصالات مجموعته فى البطولة العربية لكرة الصالات برصيد 3 نقاط بعد فوزه فى الجولة الأولى على حساب موريتانيا بنتيجة 8-1، وجاء منتخب البحرين فى المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما حل منتخب الكويت ثالثا بدون رصيد وموريتانيا رابعا بدون رصيد أيضا.

وفازمنتخب مصر للصالات بقيادة مديره الفنى هشام صالح على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-1 فى أولي مباريات البطولة العربية لكرة الصالات والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري بصالة حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر.

وسجل أهداف المنتخب الوطني أحمد عبد القادر "موزة" هدفين، وخالد يسري هدفين، وهدف لكلا من محمد طلعت، وبودي، ومحمد سعيد، وعبد الرحمن الأشول، بينما سجل مكيبا محمد، هدف موريتانيا الوحيد.