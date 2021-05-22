شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف ممدوح لاستوديو الخليج 365: تغييرات موسيماني غريبة وأكرم أفضل من ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد أشرف ممدوح لاعب الأهلي السابق تغييرات بيتسو موسيماني فى تشكيل النادي الأهلي، موضحا أن تغييراته غريبة فى الفترة الأخيرة وأن التشكيل الذى بدأ به مبارة صن داونز غير مفهوم، و لأفضل كان الدفع بأكرم توفيق فى وسط الملعب بدلاً من رامي ربيعة.

وأضاف أشرف ممدوح في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وصن داونز، أنه كان من الأفضل لموسيماني البدء بأكرم توفيق فى وسط الملعب بجوار عمرو السولية وأليو ديانج بدلاً من اللعب بثلاثة مدافعين وهم ياسر إبراهيم وبدر بانون ورامي ربيعة.

وأضاف الإعلامي السابق بقناة الأهلي أنه يتمني بالدفع بأكرم توفيق في الشوط الثاني لتأمين خط الوسط والذى يعتمد عليه بيتسو موسيماني.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز كلاً من: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

وجاءت على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.

فيما يضم تشكيل صن داونز ، كلاً من : دينيس أنياجنو _ مورينا - ناسمينتو - ليبوسا - موديبا _كويتزي - جالي - ماكوليزي _ زواني - بيتر شالولايل وسيرينو

وغاب تشكيل الأهلي الرسمي ، الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات رغم مشاركتهما في التشكيل الأساسي للفريق الفترة الماضية، كما أن طاهر سجل هدفاً فى لقاء الذهاب.

ويُدير مباراة الأهلي اليوم أمام صن داونز الحكم الزامبى سيكازوى.