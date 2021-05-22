شكرا لقرائتكم خبر عن هدف ياسر إبراهيم فى شباك صن داونز "لعبة بلعبة" × 8 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، الهدف الأول للمارد الأحمر فى مرمى صن داونز الجنوب أفريقى، قبل أن يتعادل بطل جنوب أفريقيا فى المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال.





ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، عبر فيس بوك، صورا تظهر تسلسل إحراز الهدف بداية من "أوفر" أيمن أشرف، على رأس عمرو السولية وتمريرها إلى ياسر إبراهيم، حتى إحراز الهدف، وذلك فى 8 صور مختلفة.





ويضم تشكيل الأهلى الرسمى لمباراة صن داونز كلاً من: محمد الشناوى وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد هانى وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف، وجاءت على دكة البدلاء كل من: على لطفى وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.























