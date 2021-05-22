شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن إيقاف حسام حسن 4 مباريات ومنع عامل الملابس من دخول الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدداً من القرارات، نتيجة لما استجد من أحداث فى الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، على النحو التالي:

إيقاف حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري.

إيقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام المصري.

منع محمد عبد الجليل عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى أخر الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه.

تغريم الطبيب عمرو محمود من نادي الاتحاد السكندري 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي المصري 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب 3 دقائق في بداية المباراة.