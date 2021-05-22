شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دول تشارك في بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي للكاراتيه تفاصيل بطولة شمال أفريقيا التى تقام بمصر خلال أغسطس المقبل، من حيث موعد ومكان اقامتها وكذلك الأول المشاركة فى المنافسات.

وتقام بطولة شمال أفريقيا فى الفترة من 19 الى 21 أغسطس المقبل بمحافظة الإسكندرية، ويشارك فيها منتخبات الكبار والشباب والناشئين.

وتأكد مشاركة 6 دول فى البطولة هى ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب بالإضافة إلى مصر المستضيف .

وانتظم لاعبو منتخب الكاراتيه فى معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو حيث يتم تدربهم تحت سفح الاهرام

كما يشارك منتخب الكاراتيه فى بطولة فرنسا فى الفترة من 11 إلى 13 يونيو المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، على أن يتم اختيار اللاعبين المشاركين فى البطولة من خلال التصفيات المقرر إقامتها الأسبوع المقبل.