شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا نية لتأجيل انتخابات الزمالك ولم نتسرع فى تجميد المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم وصول حكم من التحكيم الرياضى بناءً على دعوى ممدوح عباس خلال الأشهر الماضية، ولكن لم نتسرع فى قرار تجميد مجلس الزمالك السابق حفاظاً على الكيان، فالوزارة ليست الفاعل بل دورها دراسة ما ينبغى حتى يكون القرار مناسبا، ولا نية لتأجيل الانتخابات، فنحن نطبق القانون وتم التأنى وانتهاء المباريات المهمة.

وأضاف وزير الرياضة فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليًا، أنه حرصا على المؤسسة لن نقوم بتأجيل الانتخابات، ومد عمل اللجنة، بل سنطبق اللائحة الاسترشادية.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه يحترك كل مجالس الإدارة سواء مرتضى منصور أو اللجنة الحالية، وأن انتخابات النادى متاحة للجميع، وستفرز مجلسا يُدير ويطور نادى الزمالك.

وحرص حسين لبيب وحسين السمرى على حضور جلسة وزير الرياضة للإعلان عن تفاصيل وكواليس ما بدور فى نادى الزمالك وموقف اللجنة الحالية برئاسة عماد عبد العزيز.