شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يتعادل أمام الأهلي فى الدقيقة 30.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز موسى ليبوسا لاعب صن داونز، هدف التعادل لفريقه في مرمى الأهلى بالدقيقة 30 من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التي تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.

فيما أعلن رولاني موكوينا، المدير الفنى ماميلودي صن داونز، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراته أمام الأهلي، في إياب دور ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلى كلاً من: دينيس أنياجنو في حراسة المرمى، مورينا - ناسمينتو - ليبوسا – موديبا في خط الدفاع، كويتزي - جالي - ماكوليزي في خط الوسط، زواني - بيتر شالولايل – سيرينو في خط الهجوم.