شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام اختبارات انتقاء المواهب لناشئى الزمالك فى دمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، السبت، أول اختبارات نادى الزمالك لاختيار المواهب داخل محافظة دمياط، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالقلعة البيضاء، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة بالنادى لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب من كل محافظات مصر.

بدأت الاختبارات بدمياط كأول محافظة تم الاستقرار عليها، حيث تم عمل الاختبار على مركز شباب دمياط "الساحة الشعبية" تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوي تم اختيارها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وضمت اللجنة التي كلفت باكتشاف المواهب في محافظة دمياط كلاً من: هشام يكن كمسئول عن اللجنة، أسامة حسن مشرفا، هشام إبراهيم ومحمد إبراهيم وأحمد زكريا اعضاء فنيين، مصطفي غراب مدرب حراس مرمي كعضو فني، باسم عطا كمسئول إداري عن اللجنة، محمد السيد استمارات، ووليد عبداللاه عامل مهمات.

وشهد اليوم الأول إقبالا كثيفا على الاختبارات للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك في المستقبل، حيث وصل العدد إلى قرابة الألف.

ومن المقرر أن يتم استكمال الاختبارات غدا الأحد في محافظة دمياط، وكان طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بالنادي ، كان قد كشف في وقت سابق عن جلسة تمت مع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك، في حضور فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين ، وبدر حامد المدير الفني ومدير قطاع الناشئين .

وأكد يحيي أنه خلال الجلسة تم الاستقرار على بدء الاختبارات بجميع محافظات مصر، لانتقاء مواهب للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك.



اختبارات الزمالك فى محافظة دمياط



اختبارات الزمالك



اختبارات الناشئين



اختبارات ناشئين الزمالك



لجنة اختبارات الزمالك