تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

"برئاسة حسين لبيب".. تعرف على لجنة إدارة الزمالك الجديدة

أعلن حسين لبيب بشكل رسمي، توليه لجنة إدارة نادي الزمالك الجديدة، خلفاً للواء عماد عبدالعزيز، الذي تولى رئاسة اللجنة في الفترة الماضية.

وعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع لجنة إدارة الزمالك الجديدة في الساعات الماضية.

وجاء تشكيل لجنة الزمالك على النحو التالي:

رئيس اللجنة: حسين لبيب.

نائب رئيس اللجنة: محمد الإتربي.

أعضاء اللجنة: هاني برزي، عمرو أدهم، حسام المندوه، حسين السيد.

مدير تنفيذي: حسين السمري.

مدير النشاط الرياضي: عاطف النمر.