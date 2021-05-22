حسين لبيب: تشرفت برئاسة لجنة الزمالك.. والانتخابات في سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن حسين لبيب توليه رئاسة لجنة الزمالك والتي من المقرر أن تشرف على إدارة النادي في الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في بداية سبتمبر المقبل.

وأضاف لبيب في تصريحات صحفية، اليوم السبت، :"تشرفت اليوم بلقاء أشرف صبحي وتم إسنادي لمهمة رئاسة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات في الأول من سبتمبر المقبل".

وتابع :"أشكر اللجنة السابقة على جهودهم الكبيرة في ظل الظروف الصعبة".

وأنهى :"الأولويات لدينا خلال المرحلة القادمة جميع الفرق الرياضية في المقام الأول".

وجاءت لجنة الزمالك كالتالي: حسين لبيب رئيس للجنة، محمد الأتربي نائب للرئيس، وأربعة أعضاء هاني برزي وحسام المندوه وحسين السيد وعمرو أدهم.

في المقابل، سيتولى طارق جبريل مدير مالي، وحسين السمري مدير تنفيذي وعاطف النمر مدير نشاط رياضي.